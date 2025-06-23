Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хюлькенберг — о возвращении в Ф-1 в 2023-м: новая девушка. Новая любовь

Хюлькенберг — о возвращении в Ф-1 в 2023-м: новая девушка. Новая любовь
Комментарии

37-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, выступающий за команду «Кик-Заубер», высказался о своём возвращении в серию в 2023 году.

«Когда в 2023 году я вернулся в «Хаас», это было похоже на то, что я нашёл себе новую девушку. У меня была новая любовь. Я всё ещё чувствую, что влюблён. Мне нравится посещать гоночные трассы, путешествовать по миру, проводить много времени с командой и на заводе до и после гонок.

Нет ничего другого, что я предпочёл бы делать. Мне это нравится, и в следующем году мне есть чего ожидать. Очевидно, что [мой опыт] был весьма полезен во многих ситуациях», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.

Материалы по теме
Бортолето — об отсутствии очков в 2025-м: Расселл не набрал ни одного в свой первый год
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android