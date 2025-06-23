Хюлькенберг — о возвращении в Ф-1 в 2023-м: новая девушка. Новая любовь

37-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, выступающий за команду «Кик-Заубер», высказался о своём возвращении в серию в 2023 году.

«Когда в 2023 году я вернулся в «Хаас», это было похоже на то, что я нашёл себе новую девушку. У меня была новая любовь. Я всё ещё чувствую, что влюблён. Мне нравится посещать гоночные трассы, путешествовать по миру, проводить много времени с командой и на заводе до и после гонок.

Нет ничего другого, что я предпочёл бы делать. Мне это нравится, и в следующем году мне есть чего ожидать. Очевидно, что [мой опыт] был весьма полезен во многих ситуациях», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.