Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Европейская комиссия разрешила правообладателям Формулы-1 приобрести MotoGP

Европейская комиссия разрешила правообладателям Формулы-1 приобрести MotoGP
Дерек Чанг — директор Liberty Media
Аудио-версия:
Комментарии

В понедельник, 23 июня, в Европейской комиссии прошло заседание, по итогам которого правообладателю Формулы-1 компании Liberty Mediа разрешили приобрести серию MotoGP у Dorna Sports. Сообщается, что Кармело Эзпелета, генеральный директор Dorna с 1998 года, продолжит руководить MotoGP вместе со своей управленческой командой.

«Сегодняшнее одобрение Европейской комиссии является окончательным условием для завершения сделки по приобретению Liberty MotoGP. Мы очень рады официально начать сотрудничество Liberty с Кармело и его превосходной управленческой командой.

MotoGP — это очень привлекательный спортивный актив премиум-класса с невероятными гонками, страстными фанатами и сильным денежным потоком. Мы считаем, что у этого вида спорта и бренда есть значительный потенциал роста, который мы постараемся реализовать, укрепляя связи с основной аудиторией фанатов и охватывая более широкую глобальную аудиторию», — приводит слова Дерека Чанга, президента и исполнительного директора Liberty Media, пресс-служба организации.

Материалы по теме
«Всегда можно раскритиковать. Но у нас в продюсерах Хэмилтон». Брэд Питт — о фильме «Ф-1»
«Всегда можно раскритиковать. Но у нас в продюсерах Хэмилтон». Брэд Питт — о фильме «Ф-1»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android