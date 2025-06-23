Европейская комиссия разрешила правообладателям Формулы-1 приобрести MotoGP

В понедельник, 23 июня, в Европейской комиссии прошло заседание, по итогам которого правообладателю Формулы-1 компании Liberty Mediа разрешили приобрести серию MotoGP у Dorna Sports. Сообщается, что Кармело Эзпелета, генеральный директор Dorna с 1998 года, продолжит руководить MotoGP вместе со своей управленческой командой.

«Сегодняшнее одобрение Европейской комиссии является окончательным условием для завершения сделки по приобретению Liberty MotoGP. Мы очень рады официально начать сотрудничество Liberty с Кармело и его превосходной управленческой командой.

MotoGP — это очень привлекательный спортивный актив премиум-класса с невероятными гонками, страстными фанатами и сильным денежным потоком. Мы считаем, что у этого вида спорта и бренда есть значительный потенциал роста, который мы постараемся реализовать, укрепляя связи с основной аудиторией фанатов и охватывая более широкую глобальную аудиторию», — приводит слова Дерека Чанга, президента и исполнительного директора Liberty Media, пресс-служба организации.