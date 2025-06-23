Хорнер объяснил, почему у «Ред Булл» напряжённые отношения с британскими фанатами

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Кристиан Хорнер объяснил, почему у австрийского коллектива, базирующегося в Великобритании, напряжённые отношения с английскими фанатами.

«Со времён Дэвида Култхарда у нас не было британского пилота. Мы четырежды выигрывали [титул чемпиона мира] с Себастьяном Феттелем, который победил Льюиса [Хэмилтона] и Фернандо [Алонсо]. Мы сделали это снова с Максом, который, очевидно, победил Льюиса в 2021 году, а затем с Ландо Норрисом и Джорджем Расселлом в прошлом году.

Таким образом, мы никогда не были любимцами домашней публики [в Англии], потому что наша команда принадлежит Австрии, несмотря на то, что мы очень ориентированы на британцев, поскольку находимся в Милтон-Кинсе, недалеко от Сильверстоуна», — приводит слова Хорнера издание GPblog.