Дебютант Формулы-1 объяснил, что самое сложное в «Королевских гонках» после Формулы-2

Пилот Формулы-1 Габриэл Бортолето из команды «Кик-Заубер» рассказал, чем «Королевские гонки» отличаются от младших серий.

«Что самое сложное после перехода из Формулы-2? Справляться со всем, что есть в Формуле-1! (смеётся). Есть так много всего. Экономия энергии во время уикендов. Выходные в Формуле-1 довольно насыщенные. Нам нужно посетить так много мероприятий для СМИ, так много мероприятий для спонсоров команды. У нас в машине куча данных, больше, чем в Формуле-2, поэтому нам нужно больше изучить в этом смысле. Но я начинаю привыкать.

Как я ощущаю себя после чемпионства в Формуле-2? Я думаю, когда ты борешься за победы, ты привыкаешь к этому ощущению триумфа. Это чувство, когда ты никогда не хочешь проигрывать, потому что победа — это здорово. Ты знаешь, что делаешь отличную работу. Когда ты не выигрываешь, кажется, что тебе всегда чего-то не хватает. В таком положении мы находимся сейчас, мы далеки от победы, и нам ещё нужно сделать много шагов, чтобы достичь её.

Но что придаёт мне уверенности в этом путешествии, так это проект, который у нас впереди с «Ауди», и всё, чего мы сможем достичь как команда вместе с Нико [Хюлькенбергом] в следующем году. Так что я очень рад этому и с нетерпением жду новой победы, надеюсь, скоро, и того ощущения, что я стою на болиде и праздную что-то грандиозное», — приводит слова Бортолето издание Crash.