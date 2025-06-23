Бортолето ответил, расстраивает ли его успех дебютантов Формулы-1 после титула в Ф-2

Бразильский гонщик Формулы-1 Габриэл Бортолето из команды «Кик-Заубер» ответил, расстраивает ли его успех других дебютантов «Королевских гонок» после его титула в Формуле-2.

«Не собираюсь говорить, что это расстраивает, потому что я рад возможности выступать в Формуле-1. Многие гонщики хотели бы оказаться на моём месте прямо сейчас, и не имеет значения, на какой позиции они финишировали бы в гонке. Так что это не расстраивает.

Но тяжело видеть всех, с кем ты гонялся всю свою жизнь, парней, с которыми я соревновался в прошлом и позапрошлом годах, и я победил их. Когда вижу, что они преуспевают, я рад за них, потому что это доказывает, что я победил этих людей и они теперь хороши в Формуле-1. Эти парни — отличные гонщики, и я испытываю огромное восхищение ими и знаю, что смогу это сделать сам.

Нужно просто набраться терпения. Это был самый важный урок, который я получил в этом году, — набираться терпения и ждать, потому что моё время придёт», — приводит слова Бортолето издание Crash.