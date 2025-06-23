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«Всё или ничего». Директор команды Ф-2 — о шансах юниора «Макларена» выступить в Ф-1

«Всё или ничего». Директор команды Ф-2 — о шансах юниора «Макларена» выступить в Ф-1
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Спортивный директор команды Формулы-2 «Роден» Бенн Хантингфорд оценил уровень пилота Алекса Данна, являющегося юниором «Макларена», и лидера сезона 2025 года.

«Я думаю, у Алекса есть все необходимые качества, чтобы достичь успеха [в Формуле-1]. Он добился больших результатов в своей юниорской карьере. Его поддерживает команда Формулы-1, так что он находится в правильном месте, чтобы двигаться дальше.

У него незаурядный талант и отличный темп. Несмотря на то что он ещё новичок, мы говорили обо всех тех вещах, которые молодые пилоты должны изучить и в которых они должны преуспеть. Наряду с тем, что он делал всё это, он был способен также развивать такую невероятную скорость. Я не думаю, что он идёт традиционным путём — лидировать в чемпионате, как это часто бывает с гонщиками, которые просто финишируют в пятёрке лучших, и это в конечном итоге выводит их вперед.

Алекс склонен к тому, чтобы идти ва-банк — всё или ничего, и у него свой подход ко всему на трассе, но я думаю, что у него это хорошо получается», — приводит слова Хантингфорда издание GPblog.

На гонке в Монако, в мае 2025 года, Данн стал виновником массового завала на старте гонки.

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