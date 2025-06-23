«Полностью измотан». Экс-пилот Формулы-1 Грожан — о гонке «6 часов Уоткинс-Глена»

Бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан, выступающий в чемпионате IMSA на спорткарах, высказался о результатах гонки «6 часов Уоткинс-Глена», которая прошла в ночь на 23 июня в Нью-Йорке, США. В социальных сетях набирают популярность снимки, на которых Грожан выглядит уставшим и обессилевшим.

«Я полностью измотан, и я знаю, о чём говорю, когда сообщаю, что я на грани [истощения]», — приводит слова Грожана издание Autosport.

Грожан провёл три часа в кокпите. «Ламборгини» №63, за которую выступает Ромен, финишировала на седьмом месте, стартовав с 11-й позиции. Победу в гонке одержал экипаж, состоящий из Тома Блумквиста и Колина Брауна, которые выступили за рулём ACURA ARX-06. На втором месте – Джордан Тейлор и Луис Делетраз на Cadillac V-Series.R, а третье место заняли Рики Тейлор и Филипе Альбукерке, также на Cadillac V-Series.R.