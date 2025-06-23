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«Подталкивает меня». Хюлькенберг высоко оценил своего напарника по «Кик-Зауберу»

«Подталкивает меня». Хюлькенберг высоко оценил своего напарника по «Кик-Зауберу»
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Немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг, представляющий команду «Кик-Заубер», высказался о своём напарнике Габриэле Бортолето, который дебютировал в «Королевских гонках» в 2025 году.

«Очевидно, что [мой опыт] был весьма полезен во многих ситуациях. Я должен быть настороже, потому что Габи [Бортолето] действительно приносит результат. Он молодой, новичок, но очень впечатляет. Скорость и то, с каким мастерством он пилотирует болид — его подход, отношение к делу, то, как усердно он работает.

Я знаю, что у него пока нет очков, однако на самом деле это всего лишь вопрос времени, потому что у него есть всё для этого. Он очень впечатляет и определённо подталкивает меня», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.

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