Расписание трансляций Гран-при Австрии — 2025

С 27 по 29 июня в календаре Формулы-1 запланирован 11-й этап сезона 2025 года — Гран-при Австрии. Все заезды можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV.
На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официального эфира на территории России не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все основные события.
Формула-1 Гран-при Австрии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)
Пятница, 27 июня:
14:30. Первая тренировка Гран-при Австрии;
18:00. Вторая тренировка Гран-при Австрии.
Суббота, 28 июня:
13:30. Третья тренировка Гран-при Австрии;
17:00. Квалификация Гран-при Австрии.
Воскресенье, 29 июня:
16:00. Гонка Гран-при Австрии.