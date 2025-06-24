Расписание трансляций Гран-при Австрии — 2025

С 27 по 29 июня в календаре Формулы-1 запланирован 11-й этап сезона 2025 года — Гран-при Австрии. Все заезды можно будет посмотреть на телеканале Sky Sports. Кроме того, эфир будет доступен в сервисе F1 TV.

На территории Восточной Европы, стран Балтии и Средней Азии гоночный уикенд можно будет увидеть на телеканале Setanta Sports. Официального эфира на территории России не будет. При этом «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию гоночного уикенда, где отразит все основные события.

Формула-1 Гран-при Австрии — 2025. Расписание трансляций уикенда (время московское)

Пятница, 27 июня:

14:30. Первая тренировка Гран-при Австрии;

18:00. Вторая тренировка Гран-при Австрии.

Суббота, 28 июня:

13:30. Третья тренировка Гран-при Австрии;

17:00. Квалификация Гран-при Австрии.

Воскресенье, 29 июня:

16:00. Гонка Гран-при Австрии.