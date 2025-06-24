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Хюлькенберг оценил перспективы «Ауди» в 2026 году

Хюлькенберг оценил перспективы «Ауди» в 2026 году
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37-летний немецкий гонщик Формулы-1 Нико Хюлькенберг из команды «Кик-Заубер» высказался о перспективах «Ауди» в 2026 году.

Немецкая компания купила швейцарскую команду и с 2026-го приходит в «Королевские гонки» под руководством Маттиа Бинотто.

«Ауди» в Формуле-1 — это такая перезагрузка и белый лист бумаги, с которого все начинают. Предсказать что-либо невозможно. У команд «большой четвёрки» есть преимущество с точки зрения инфраструктуры и всего остального. Но это хорошая возможность, потому что это перезагрузка, это новый старт для всех с новыми правилами.

Это чрезвычайно захватывающая и хорошая возможность для всех, включая нас самих. Нам нужно усердно работать, мы должны сосредоточиться на этом, и, надеюсь, у нас всё получится», — приводит слова Хюлькенберга официальный сайт Формулы-1.

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