«Хочет он того или нет». Монтойя назвал пилота, кто мог бы заменить Цуноду в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар мог бы заменить Юки Цуноду в «Ред Булл».

«Да, Хельмут может решить, что хочет видеть Хаджара в «Ред Булл», и Хаджар будет выступать за «Ред Булл», хочет он того или нет. Кто действительно должен быть там, так это Хаджар. Лично я бы не удивился, если бы они вдруг попробовали Хаджара в нескольких гонках в этом году. Я не знаю, как всё сложится с Юки. Проблема в том, что в следующем году «Хонды» там уже не будет. Что ж, посмотрим, всё очень сложно», — приводит слова Монтойи F1oversteer со ссылкой на его выступление на канале AS Colombia в YouTube.

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