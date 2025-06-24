Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Хочет он того или нет». Монтойя назвал пилота, кто мог бы заменить Цуноду в «Ред Булл»

«Хочет он того или нет». Монтойя назвал пилота, кто мог бы заменить Цуноду в «Ред Булл»
Комментарии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя высказал мнение, что пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар мог бы заменить Юки Цуноду в «Ред Булл».

«Да, Хельмут может решить, что хочет видеть Хаджара в «Ред Булл», и Хаджар будет выступать за «Ред Булл», хочет он того или нет. Кто действительно должен быть там, так это Хаджар. Лично я бы не удивился, если бы они вдруг попробовали Хаджара в нескольких гонках в этом году. Я не знаю, как всё сложится с Юки. Проблема в том, что в следующем году «Хонды» там уже не будет. Что ж, посмотрим, всё очень сложно», — приводит слова Монтойи F1oversteer со ссылкой на его выступление на канале AS Colombia в YouTube.

Материалы по теме
Монтойя обозначил срок, когда Хэмилтон может завершить карьеру

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android