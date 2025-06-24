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Вольф категорично высказался о потенциале 40-летнего Хэмилтона

Вольф категорично высказался о потенциале 40-летнего Хэмилтона
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что никогда не следует недооценивать возможности 40-летнего гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Льюис перешёл в «Скудерию» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. В итальянской команде британец столкнулся с трудностями и сейчас занимает шестое место в общем зачёте пилотов.

«Мы уже видели некоторую закономерность, которая заключается в том, что Льюису в начале сезона нужно некоторое время. И затем во второй половине сезона он всегда очень силён. Так что никогда не списывайте Льюиса Хэмилтона со счетов», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week со ссылкой на Bloomberg Hot Pursuit.

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