Вольф категорично высказался о потенциале 40-летнего Хэмилтона

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказал мнение, что никогда не следует недооценивать возможности 40-летнего гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона. Льюис перешёл в «Скудерию» из «Мерседеса» по окончании сезона-2024. В итальянской команде британец столкнулся с трудностями и сейчас занимает шестое место в общем зачёте пилотов.

«Мы уже видели некоторую закономерность, которая заключается в том, что Льюису в начале сезона нужно некоторое время. И затем во второй половине сезона он всегда очень силён. Так что никогда не списывайте Льюиса Хэмилтона со счетов», — приводит слова Вольфа издание Motorsport Week со ссылкой на Bloomberg Hot Pursuit.

Материалы по теме Вольф высказался о сложностях Хэмилтона в «Феррари»

Главные новости дня: