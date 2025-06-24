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«Особый». Ферстаппен представил шлем на Гран-при Австрии, Бельгии и Нидерландов

«Особый». Ферстаппен представил шлем на Гран-при Австрии, Бельгии и Нидерландов
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Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, где показал шлем, в котором будет выступать на трёх предстоящих этапах Формулы-1: Гран-при Австрии, Бельгии и Нидерландов.

«Такой же особый, как и всегда», — подписал фотографии нидерландский спортсмен.

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Фото: Из личного архива Макса Ферстаппена

Напомним, Гран-при Австрии состоится с 27 по 29 июня. Ферстаппен в настоящий момент занимает третье место в общем зачёте пилотов, имея в активе 155 очков.

Ранее бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя предположил, кто мог бы стать напарником Ферстаппена в «Ред Булл» вместо Юки Цуноды.

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