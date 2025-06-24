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Вальсекки назвал качество Пиастри, о котором мечтает каждый гонщик

Вальсекки назвал качество Пиастри, о котором мечтает каждый гонщик
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Бывший гонщик, а ныне эксперт Давиде Вальсекки поделился мнением о выступлении пилота «Макларена» Оскара Пиастри на недавнем Гран-при Канады. В Монреале австралиец показал четвёртый результат.

«Норрис, когда за рулём, полон страсти. А Пиастри холоден как лёд. Он был просто великолепен. Он оказался позади Антонелли, его товарищ по команде приближался. В такие моменты начинаешь чувствовать давление: «Он меня догонит. Нужно немедленно обогнать Кими». Он пытался. Не получилось. И поэтому он терпеливо ждал. Затем он отлично отзащищался. Я ценю, как этот парень может оставаться уравновешенным во время гонок, несмотря на растущее напряжение. Это качество, о котором мечтает каждый гонщик», — сказал Вальсекки в подкасте The Red Flags.

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