Брэд Питт высказался о роли гонщика «Феррари» Льюиса Хэмилтона в фильме «Формула-1»

Голливудский актёр Брэд Питт высказался о семикратном чемпионе Формулы-1 Льюисе Хэмилтоне. Вместе они работали над фильмом «Формула-1». Питт сыграл в картине главную роль, а Хэмилтон был одним из продюсеров.

«Он король. Мы бы не справились без него, в буквальном смысле. Думаю, когда Джо [Джозефу Косински] впервые пришла в голову эта идея, он знал, что ему нужен кто-то вроде советника из мира спорта, кто помог бы, задал параметры. Он сыграл такую важную роль в работе над сценарием. Мы бы не справились без него», — сказал Питтв интервью Sky Sports.

Мировая премьера «Формулы-1» состоялась 23 июня.

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