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Ральф Шумахер назвал единственную проблему Ландо Норриса

Ральф Шумахер назвал единственную проблему Ландо Норриса
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Бывший гонщик Формулы-1, а ныне эксперт Ральф Шумахер поделился мнением о британском пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«У него всё ещё есть скорость, особенно в гонке. Единственная проблема у Ландо – в голове», — приводит слова Шумахера F1i со ссылкой на Sky Germany.

В настоящий момент Норрис занимает второе место в общем зачёте пилотов, имея в активе 176 очков. Его напарник по команде Оскар Пиастри лидирует в чемпионате, имея в активе 198 баллов.

Ранее Шумахер высказал мнение, что в «Макларене» отказались от идеи прикладывать усилия для того, чтобы привести Норриса к чемпионству, сделав ставку на Пиастри.

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