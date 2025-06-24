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Кравиц назвал единственный положительный момент после аварии Пиастри и Норриса в Канаде

Кравиц назвал единственный положительный момент после аварии Пиастри и Норриса в Канаде
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Известный обозреватель Формулы-1 журналист Тед Кравиц дал комментарий по поводу аварии пилотов «Макларена» Ландо Норриса и Оскара Пиастри на последних кругах Гран-при Канады. В результате инцидента Норрис сошёл, а Пиастри прибыл к финишу четвёртым.

«Единственный положительный момент, о котором можно говорить по этому поводу, заключается в том, что они боролись только за четвёртое и пятое места. Ландо потерял всего 10 очков, хотя Оскар мог бы набрать гораздо больше. Это лучше, чем если бы они боролись за первое и второе места», — приводит слова Кравица PlanetF1 со ссылкой на Sky F1 Show.

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