Motorsport назвал главных кандидатов на место в «Кадиллак» среди опытных и молодых пилотов

Представители «Кадиллака», в том числе его руководитель Грэм Лоудон, посетят Гран-при Великобритании, где проведут переговоры с потенциальными кандидатами на место в команде. Об этом информирует Motorsport.

По сведениям источника, цель американской команды состоит в том, чтобы подписать контракт с первым гонщиком в течение следующих нескольких недель, в то время как переговоры о втором месте могут затянуться до сентября. Отмечается, что резервист «Мерседеса» Валттери Боттас считается ключевым претендентом на место в гоночном коллективе из США.

Также сообщается, что, если «Кадиллак» примет решение сделать ставку на опытных гонщиков, места в команде могут получить Боттас и мексиканец Серхио Перес. Если же выбор падёт лишь на одного опытного спортсмена, то им наверняка будет финн, а фаворитом в борьбе за второе место окажется резервист «Астон Мартин» Фелипе Другович.

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Презентационный ролик «Кадиллака» в Формуле-1: