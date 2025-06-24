Феттель оценил перспективы заменить Марко в «Ред Булл»

Четырёхкратный чемпион мира, экс-пилот «Ред Булл» Себастьян Феттель поделился мнением о возможности заменить на посту советника команды Хельмута Марко.

«Появились некоторые заголовки в прессе. Я отлично лажу с Хельмутом, и мы также общаемся на эту тему. Они пока не настолько интенсивны и глубоки, но, возможно, я смогу сыграть в этом определённую роль, однако в какой форме — это покажет время.

Должен признать, что за последние несколько лет я не был близок к Формуле-1, но я думаю, что Марко знает, что делает. И, что бы ни случилось, у него многому можно научиться. Марко незаменим, если учитывать его характер. Он сделал очень многое для команды с 2005 года, и, думаю, его замена точно не является конечной целью.

Он несколько раз говорил, что собирается уйти, однако он по-прежнему там, и я бы хотел, чтобы он оставался в команде надолго. Но в какой-то момент он уйдёт, и он это понимает. Он реалист и может достаточно трезво оценивать вещи, и он поймёт, когда придёт время», — приводит слова Феттеля RacingNews365.