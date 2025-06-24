«Астон Мартин» запустил молодёжную программу, известен первый пилот

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» запустила собственную молодёжную программу. Первым пилотом академии стал испанский гонщик Формулы-3 Мари Бойя.

«Оказаться частью этой академии — это мечта, ставшая реальностью. Это уникальная возможность учиться у команды с такими амбициями в Формуле-1. Моя цель — усвоить как можно больше знаний, внести свой вклад всеми возможными способами и продолжать демонстрировать свой потенциал на трассе. Быть частью такой престижной команды — это что-то особенное.

С нетерпением предвкушаю те возможности, что меня ждут, поскольку продолжаю усердно работать и расти как гонщик. Наличие в команде таких примеров для подражания, как Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл и Педро де ла Роса, делает это ещё более значимым. Я не мог бы быть счастливее. Теперь я сосредоточен на том, чтобы оправдать доверие команды сильными выступлениями», — приводит слова Бойи пресс-служба команды.