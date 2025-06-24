Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Астон Мартин» запустил молодёжную программу, известен первый пилот

«Астон Мартин» запустил молодёжную программу, известен первый пилот
Аудио-версия:
Комментарии

Команда Формулы-1 «Астон Мартин» запустила собственную молодёжную программу. Первым пилотом академии стал испанский гонщик Формулы-3 Мари Бойя.

«Оказаться частью этой академии — это мечта, ставшая реальностью. Это уникальная возможность учиться у команды с такими амбициями в Формуле-1. Моя цель — усвоить как можно больше знаний, внести свой вклад всеми возможными способами и продолжать демонстрировать свой потенциал на трассе. Быть частью такой престижной команды — это что-то особенное.

С нетерпением предвкушаю те возможности, что меня ждут, поскольку продолжаю усердно работать и расти как гонщик. Наличие в команде таких примеров для подражания, как Фернандо Алонсо, Лэнс Стролл и Педро де ла Роса, делает это ещё более значимым. Я не мог бы быть счастливее. Теперь я сосредоточен на том, чтобы оправдать доверие команды сильными выступлениями», — приводит слова Бойи пресс-служба команды.

Материалы по теме
Пилот Ф-1 не хочет гоняться, или дело и правда в травме? Странная история в «Астоне»
Пилот Ф-1 не хочет гоняться, или дело и правда в травме? Странная история в «Астоне»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android