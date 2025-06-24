Эксперт: Цуноду почти наверняка выгонят из «Ред Булл»

Известный автоспортивный журналист Эндрю Бенсон считает, что в «Ред Булл» заменят Юки Цуноду по окончании сезона.

«Цуноду почти наверняка выгонят из «Ред Булл», если он не добьётся прогресса. Ожидается, что его заменит Исак Хаджар, великолепно начавший карьеру в «Рейсинг Буллз». Француз станет напарником Ферстаппена, если Макс останется на своём месте.

Что касается Арвида Линдблада, то у него хорошие шансы на повышение в «Рейсинг Буллз». Сохранит ли Лиам Лоусон своё место — пока открытый вопрос», — написал Эндрю Бенсон в своей колонке на BBC.

Напомним, Цунода в ходе нынешнего сезона сменил Лиама Лоусона в составе «Ред Булл».