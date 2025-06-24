Бенсон: ситуация с местом во второй машине «Альпин» очень подвешенная

Известный журналист Эндрю Бенсон высказался о ситуации в «Мерседесе» и «Альпин» по составам пилотов в следующем году.

«Думаю, Джордж Расселл и Кими Антонелли останутся в «Мерседесе». Но если Ферстаппен вдруг окажется доступным, то это может привести к переменам.

В «Альпин» есть контракт у Пьера Гасли, однако ситуация со вторым местом очень подвешенная. Можно только гадать о том, кто получит это место в долгосрочной перспективе, с учётом обстановки в команде, которая возникла после ухода Луки ди Мео. Именно Лука стоял за ребрендингом команды и назначением Флавио Бриаторе на пост исполнительного советника и де-факто босса команды», — написал Бенсон в своей колонке на BBC.