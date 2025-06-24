Менеджер Бедрина назвал пилота из младших серий, который сильнее Антонелли и Бермана

Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин высказался о талантливых гонщиках в младших сериях.

— Сейчас во FRECA блистает Фредди Слейтер. Это пилот уровня Бермана, Антонелли, Барнарда?

— Мне кажется, Слейтер уровнем повыше всех троих, кого вы перечислили. Это один из пилотов топ-уровня. Может быть, конечно, это просто удачное сочетание, когда человек попадает в правильную команду и летит, но если посмотреть его карьеру, то он везде был быстрым.

Достаточно изучить, как он выступает в квалификации: насколько он точно проезжает быстрые круги, насколько хорош по секторам. Никакая машина, даже обслуживаемая «Премой», тебе такой круг не нарисует. Даже на такой машине надо уметь ехать. Побеждает комплекс, и проигрывает тоже комплекс, — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.