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Пётр Алёшин аргументировал, почему не стоит сильно критиковать Норриса за аварию в Канаде

Пётр Алёшин аргументировал, почему не стоит сильно критиковать Норриса за аварию в Канаде
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Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин высказался об аварии между пилотами «Макларена» Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри на Гран-при Канады.

«Что касается Норриса — ну да, была вроде бы дурацкая ошибка в Канаде. Но и там всё не так просто. Это ошибка из серии «он подумал, что я подумал, что он сделает так». Надо было очень быстро принять решение. Плюс Ландо немного не рассчитал, насколько сильно машину бросит в сторону «забора». Бывает. Это гоночный инцидент. Сейчас Норрису важно, чтобы этот случай его не «расплющил». Непросто в такой ситуации продолжать выполнять свою работу на максимуме — вот и посмотрим, пройдёт он это испытание или нет», — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.

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