Пётр Алёшин объяснил, почему Шарль Леклер уровнем пониже, чем Ландо Норрис

Менеджер российского гонщика Формулы-3 Никиты Бедрина и ряда других молодых пилотов Пётр Алёшин высказался о топ-пилотах Формулы-1.

— Если мы говорим про Формулу-1, то для меня есть три топ-звёзды: это Норрис, Ферстаппен и Пиастри. Люди, которые ярко выделяются из уровня пелотона. Я хорошо знаю этих троих, а уж Норриса с Пиастри в особенности, потому что несколько моих пилотов выступали с ними в одних командах. Это мальчики высочайшего уровня.

— Леклер по уровню пониже этой тройки?

— Пониже. Ну, для меня. Тоже быстрый парень. Но чтобы быть суперзвездой, как эти ребята, помимо природной скорости, нужно ещё иметь очень хорошую ментальную подготовку. Если по-русски — морально-волевые качества. Всё должно быть в одном флаконе., — сказал Алёшин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Кустовым.