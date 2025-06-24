Брэд Питт, Том Круз и Стефано Доменикали встретились на премьере «Формулы-1» в Лондоне

Голливудские актёры Брэд Питт и Том Круз встретились на премьере фильма «Формула-1», который выйдет на экраны 27 июня 2025 года. По слухам, этот фильм может стать одним из самых дорогих в истории кино.

Помимо актёров, на премьере в Лондоне присутствовал генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали.

Фото: Страница Тома Круза в социальной сети

Кинопроект про «Королевские гонки» американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис, выходит на большие экраны 27 июня 2025 года.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.