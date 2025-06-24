Джолион Палмер дал прогноз на Гран-при Австрии

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер дал свой прогноз на предстоящий Гран-при Австрии.

«Я уверен в тройке лидеров, но думаю, что в Австрии победит Макс. Думаю, на подиум поднимутся Макс, Оскар Пиастри и Ландо Норрис. Это вернёт уверенность», — сказал Джолион Палмер в эфире подкаста F1Nation.

На счету Ферстаппена в нынешнем сезоне две победы.

Напомним, лидером общего зачёта пилотов в настоящий момент является Оскар Пиастри из «Макларена». На его счету 198 очков. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис, в активе которого 176 баллов. Топ-3 замыкает гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (155).