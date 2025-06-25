В «Мерседесе» объяснили, почему не хотят участвовать в WEC

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о причинах, по которым команда не желает принимать участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Нам не нравится BoP*. Мы не хотим, чтобы кто-то следил за вашей мощностью, вашим потреблением энергии, весом и способностями пилотов. Вы тратите так много денег, времени и энергии на разработку самой быстрой машины. А затем вам дают дополнительный вес в 10 кг.

Я просто хочу построить самую быструю машину. Просто установите финансовый потолок, который вы не сможете превзойти. Так что мы не сможем потратить больше € 30-40 млн.

С такой суммой вы сможете делать всё, что захотите, в рамках действующих правил. И никому не придётся блефовать во время зимних тестов или квалификаций. Это будут чистые гонки.

Если бы это было так, то мы могли бы рассмотреть участие в программе. В настоящее время, учитывая BoP, который позволяет чиновникам судить, что вы слишком быстры, добавлять вам 10 кг, а затем на следующий день отнимать их у другой машины… Это не для нас», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

*BoP — баланс производительности, искусственное замедление одной из команд на основе высоких результатов.