Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

В «Мерседесе» объяснили, почему не хотят участвовать в WEC

В «Мерседесе» объяснили, почему не хотят участвовать в WEC
Аудио-версия:
Комментарии

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф высказался о причинах, по которым команда не желает принимать участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость (WEC).

«Нам не нравится BoP*. Мы не хотим, чтобы кто-то следил за вашей мощностью, вашим потреблением энергии, весом и способностями пилотов. Вы тратите так много денег, времени и энергии на разработку самой быстрой машины. А затем вам дают дополнительный вес в 10 кг.

Я просто хочу построить самую быструю машину. Просто установите финансовый потолок, который вы не сможете превзойти. Так что мы не сможем потратить больше € 30-40 млн.

С такой суммой вы сможете делать всё, что захотите, в рамках действующих правил. И никому не придётся блефовать во время зимних тестов или квалификаций. Это будут чистые гонки.

Если бы это было так, то мы могли бы рассмотреть участие в программе. В настоящее время, учитывая BoP, который позволяет чиновникам судить, что вы слишком быстры, добавлять вам 10 кг, а затем на следующий день отнимать их у другой машины… Это не для нас», — приводит слова Тото Вольфа RacingNews365.

*BoP — баланс производительности, искусственное замедление одной из команд на основе высоких результатов.

Материалы по теме
Фото
В «Макларене» показали модель гиперкара для участия в WEC и «24 часах Ле-Мана»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android