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Вольф назвал преимущество Пиастри, которое он хотел бы видеть у Антонелли

Вольф назвал преимущество Пиастри, которое он хотел бы видеть у Антонелли
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Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф ответил на вопрос по поводу гонщика своей команды Андреа Кими Антонелли.

«Сколько лет потребуется Антонелли, чтобы регулярно выигрывать гонки? За последние несколько лет ситуация изменилась, потому что стало очень сложно управлять шинами. Важно, чтобы они не скользили и не перегревались, потому что тогда теряешь массу времени на круге. Это ограничение для начинающих пилотов. Хорошим примером может служить Пиастри, который лидирует в чемпионате. На самом деле ему потребовалось полтора года, чтобы в некотором роде догнать Ландо Норриса, и это первый год, когда у него преимущество перед ним», — сказал Вольф в Bloomberg Hot Pursuit Podcast.

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