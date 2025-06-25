Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Льюис Хэмилтон оценил выступление Оскара Пиастри в нынешнем сезоне

Льюис Хэмилтон оценил выступление Оскара Пиастри в нынешнем сезоне
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о гонщике «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Я почти не знаю его. Иногда мы немного общаемся на парадах, но к нему всегда было очень легко подойти, с ним легко общаться. Несомненно, он славный парень. Проделывает фантастическую работу. У меня нет никаких советов для него. Просто продолжай делать то, что делаешь, и, похоже, это сработает», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

В настоящий момент Оскар занимает первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 198 очков.

Ранее о Пиастри высказался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

Материалы по теме
Вольф назвал преимущество Пиастри, которое он хотел бы видеть у Антонелли

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android