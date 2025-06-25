Льюис Хэмилтон оценил выступление Оскара Пиастри в нынешнем сезоне

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон высказался о гонщике «Макларена» Оскаре Пиастри.

«Я почти не знаю его. Иногда мы немного общаемся на парадах, но к нему всегда было очень легко подойти, с ним легко общаться. Несомненно, он славный парень. Проделывает фантастическую работу. У меня нет никаких советов для него. Просто продолжай делать то, что делаешь, и, похоже, это сработает», — приводит слова Хэмилтона GPblog.

В настоящий момент Оскар занимает первое место в общем зачёте пилотов Формулы-1, имея в активе 198 очков.

Ранее о Пиастри высказался руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.

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