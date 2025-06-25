YUKA DRIVE FEST Джимхана состоится в Самаре

6 июля 2025 года в Самаре состоится третий этап первой в России федеральной серии автоспортивных YUKA DRIVE FEST Джимхана. Парковка торгового комплекса «Армада 2» будет переоборудована в автоспортивную арену, где пройдёт третий этап соревнований, объединяющих элементы дрифта, слалома и кольцевых гонок.

Серия YUKA DRIVE FEST Джимхана, организуемая при поддержке Yuka ADV Pro Racing, продолжает миссию по популяризации новой дисциплины в различных регионах России, предоставляя возможность бесплатного участия как профессиональным пилотам, так и начинающим спортсменам.

Фото: YUKA DRIVE FEST Джимхана

Формат Джимханы требует от пилотов не только высокой скорости, но и исключительной точности в прохождении технически сложной трассы. Участники из разных регионов страны сразятся в парных заездах по зеркальной трассе с синхронным стартом, где малейшая ошибка может стоить выхода в финал.

Пилотов в Самаре ждёт новая конфигурация трассы, созданная специально под площадку. Однако кое-что останется неизменным: визуальное оформление в стиле 8bit, которое уже стало фирменным элементом серии. Яркие ретроэлементы, знакомые каждому по старым аркадным играм, — это не просто декор, а часть атмосферы, в которой каждая секунда напоминает битву за очки на игровом автомате.

Фото: YUKA DRIVE FEST Джимхана

По итогам второго этапа, прошедшего 8 июня в Нижнем Новгороде, победу одержал Алексей Шендюков (Витебск), опередив в финальном заезде Камиля Хамидуллина (Уфа), лидера квалификации. Третье место занял Андрей Самотей (Анапа), уступив выход в финал из-за технической неисправности автомобиля. Кубок Супербосса остался у амбассадора серии Аркадия Цареградцева, который вновь подтвердил статус главного претендента на победу в специальных заездах.

Фото: Пресс-служба YUKA DRIVE FEST Джимхана

Два первых этапа серии уже задали высокий темп всему сезону. Зрители стали свидетелями того, как формируется новая культура автоспорта: эмоциональная, технически глубокая и по-настоящему живая. Каждое соревнование не просто выявляет сильнейших, но и раскрывает характер трассы, подход пилотов и силу соперничества. Самара продолжит эту линию — с новым рельефом, свежими интригами и возможностью для участников изменить расклад в турнирной таблице.

Материалы по теме LADA Sport ROSNEFT одержала две победы в первый день этапа РСКГ на «Игора Драйв»

Главные новости дня: