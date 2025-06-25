Вальсекки объяснил, почему выступление за «Мерседес» для Антонелли является преимуществом

Бывший итальянский гонщик, а ныне эксперт Давиде Вальсекки поделился мнением о выступлении своего соотечественника пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вальсекки высказал мнение, что Антонелли получил преимущество за счёт того, что на данном этапе карьеры выступает за немецкую команду, а не за «Феррари», где столкнулся бы с повышенным давлением.

«Когда гонщик недостаточно зрел, чтобы стать мировой звездой, то подвергается огромному давлению. Оставьте его. Понимаете, что я имею в виду? Выступление в иностранной команде, безусловно, является огромным преимуществом для Антонелли, и я рад, что он выступает за «Мерседес», — сказал Вальсекки в подкасте The Red Flags.

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