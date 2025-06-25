Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Вальсекки объяснил, почему выступление за «Мерседес» для Антонелли является преимуществом

Вальсекки объяснил, почему выступление за «Мерседес» для Антонелли является преимуществом
Комментарии

Бывший итальянский гонщик, а ныне эксперт Давиде Вальсекки поделился мнением о выступлении своего соотечественника пилота «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли. Вальсекки высказал мнение, что Антонелли получил преимущество за счёт того, что на данном этапе карьеры выступает за немецкую команду, а не за «Феррари», где столкнулся бы с повышенным давлением.

«Когда гонщик недостаточно зрел, чтобы стать мировой звездой, то подвергается огромному давлению. Оставьте его. Понимаете, что я имею в виду? Выступление в иностранной команде, безусловно, является огромным преимуществом для Антонелли, и я рад, что он выступает за «Мерседес», — сказал Вальсекки в подкасте The Red Flags.

Материалы по теме
Вальсекки назвал качество Пиастри, о котором мечтает каждый гонщик

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android