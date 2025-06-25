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Серхио Перес ответил, должен ли «Ред Булл» извиниться перед ним

Серхио Перес ответил, должен ли «Ред Булл» извиниться перед ним
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Мексиканец Серхио Перес высказался о потере места боевого пилота «Ред Булл». Об этом решении австрийская команда сообщила в декабре прошлого года.

«Должен ли «Ред Булл» извиниться передо мной? Нет. В конце концов, таков наш спорт. Они приняли определённые решения из-за огромного давления – давления, появлению которого они сами поспособствовали», — приводит слова Переса Racingnews365 со ссылкой на Dede el Paddock.

Напомним, в начале нынешнего сезона напарником Макса Ферстаппена был Лиам Лоусон, который уже покинул австрийскую команду. Сейчас вторым пилотом «Ред Булл» является японец Юки Цунода.

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