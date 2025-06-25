Racingnews365 представил расписание предсезонных тестов Формулы-1 в 2026 году

Издание Racingnews365 представило расписание предсезонных тестов Формулы-1 в 2026 году. В общей сложности они будут продолжаться девять дней вместо трёх в 2025-м.

Тесты начнутся в Барселоне в понедельник, 26 января, и продлятся пять дней до пятницы, 30 января. Однако из этих пяти дней каждая из 11 команд сможет отработать только три дня. Дополнительное время предоставлено на случай плохой погоды или технических сложностей. Оставшаяся часть тестов пройдёт в Бахрейне.

Расписание предсезонных тестов Формулы-1 в 2026 году по данным Racingnews365:

Барселона: 26-30 января

Бахрейн: 11-13 февраля

Бахрейн: 18-20 февраля.

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