«Знаю из очень надёжного источника». Перес раскрыл, что думает «Ред Булл» о его уходе

Мексиканец Серхио Перес высказался о решении «Ред Булл» прекратить с ним сотрудничество в качестве боевого пилота, о чём команда сообщила в середине декабря прошлого года.

«Знаю, что в глубине души они сожалеют об этом. Мне известно об этом из очень надёжного источника. Что сейчас можно сделать? Нужно просто двигаться дальше. Это тяжело. У меня там очень хорошие друзья. Многие могут подумать, что я получаю удовольствие от того, что произошло, но это не так», — приводит слова Переса Racingnews365 со ссылкой на Dede el Paddock.

Ранее Перес ответил, должен ли «Ред Булл» извиниться перед ним.

Рэпер Дрейк и команда «Ред Булл» стали партнерами: