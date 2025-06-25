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Серхио Перес предположил, с чем связаны проблемы «Ред Булл»

Серхио Перес предположил, с чем связаны проблемы «Ред Булл»
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Мексиканец Серхио Перес поделился мнением о сложностях, с которыми столкнулась его бывшая команда «Ред Булл».

«Мы не доминировали, как «Мерседес», у которого было преимущество в двигателе. У нас была отличная команда. Когда Эдриан Ньюи ушёл, возникло гораздо больше проблем. Именно тогда, как мне кажется. Затем ушёл Джонатан Уитли, который был важной частью гоночного коллектива», — сказал Перес на YouTube-канале BLCK MNKY TV.

Напомним, в настоящий момент боевыми пилотами «Ред Булл» являются Макс Ферстаппен и Юки Цунода.

Ранее Серхио высказался о решении «Ред Булл» прекратить с ним сотрудничество.

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