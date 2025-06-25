В Koenigsegg назвали новый гиперкар в честь коня отца основателя компании

Компания Koenigsegg представила новый гиперкар — Sadair’s Spear, получивший название в честь коня, на котором в забегах участвовал Йеско фон Кёнигсегг — отец основателя марки Кристиана фон Кёнигсегга.

Koenigsegg Sadair’s Spear Фото: Koenigsegg

Премьера машины приурочена к 80-летию Йеско фон Кёнигсегга и отмечает его вклад и поддержку Koenigsegg на стадии становления. Отмечается, что Sadair’s Spear — это кличка любимой скаковой лошади Йеско, на которой он, известный в конном сообществе Швеции жокей, провёл свою последнюю гонку в 1976 году.

Koenigsegg Sadair’s Spear Фото: Koenigsegg

Koenigsegg Sadair’s Spear построен на базе модели Jesko. Он оснащается тем же 5-литровым двигателем V8 с двойным турбонаддувом, однако за счёт улучшенного охлаждения и перекалибровки он выдаёт на 15-20 лошадиных сил больше: в обычном режиме силовая установка Sadair’s Spear развивает 968 кВт (1316 л. с.), а при использовании в качестве горючего 85-процентного этанола — 1211 кВт (1646 л. с.).

Koenigsegg Sadair’s Spear Фото: Koenigsegg

Кроме того, инженеры с помощью инструментов CFD оптимизировали воздушный поток, добившись прибавки в прижимной силе. Так, в задней части машины установлено активное антикрыло с двумя лопастями, а спереди изменена конфигурация охлаждающих отверстий и установлены канарды большего размера.

Koenigsegg Sadair’s Spear Фото: Koenigsegg

Отмечается также, что за счёт снижения веса машины Koenigsegg удалось добиться ещё большего соотношения мощности к массе, чем 1:1 у модели Koenigsegg One: 1. По заявлению создателей, Koenigsegg Sadair’s Spear уверенно побил рекорд трассы «Готланд Ринг» и на 1,1 секунды превзошёл время Koenigsegg Jesko Attack.

Напомним, что чуть ранее Chevrolet представила гибридный Corvette мощностью 1267 л. с.