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Гонщик Ф-1 Фернандо Алонсо назвал российского футболиста, за которым следил в юности

Гонщик Ф-1 Фернандо Алонсо назвал российского футболиста, за которым следил в юности
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Двукратный чемпион Формулы-1, пилот «Астон Мартин» Фернандо Алонсо признался, что в детстве следил за прославленным российским футболистом Виктором Онопко, который выступал в Испании за такие команды, как «Овьедо» и «Райо Вальекано».

«Помню, как ходил на стадион с отцом и следил за такими игроками, как Онопко или Роберто Карлос. Потом уже пришли «Галактикос», и всё это стало восприниматься по-другому — смотрел игры с друзьями», — приводит слова Алонсо Marca со ссылкой на DAZN.

Ранее экс-гонщик Формулы-1, ныне эксперт Хуан Пабло Монтойя предположил, когда Алонсо завершит карьеру.

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