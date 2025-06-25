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Эксперт наглядно объяснил, почему Стролл медленнее Алонсо

Эксперт наглядно объяснил, почему Стролл медленнее Алонсо
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Известный журналист и эксперт Питер Уиндзор на примере поворота «Аква Минерале» на трассе в Имоле объяснил, в чём заключается отличие между пилотами «Астон Мартин» Лэнсом Строллом и Фернандо Алонсо.

«Стролл был единственным пилотом, который переходит на пятую передачу в повороте, это неприемлемо. Он вкладывает слишком много нагрузки и оборотов двигателя в поворот. Когда они приближаются к апексу, Стролл слишком быстро едет на пятой передаче, из-за чего на выходе у Алонсо там гораздо большая скорость», — сказал Уиндзор в выпуске на своём YouTube-канале.

Стролл после 10 этапов сезона-2025 занимает 12-е место в личном зачёте, набрав 14 очков. Фернандо Алонсо с восемью баллами идёт 16-м.

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