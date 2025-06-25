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«Фернандо Алонсо шарит». В «Ростове» отреагировали на слова гонщика об Онопко

«Фернандо Алонсо шарит». В «Ростове» отреагировали на слова гонщика об Онопко
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Пресс-служба футбольного клуба «Ростов» отреагировала на слова двукратного чемпиона Формулы-1, испанского пилота «Астон Мартин» Фернандо Алонсо о том, что он в юности следил за прославленным российским футболистом Виктором Онопко, который выступал в Испании за такие команды, как «Овьедо» и «Райо Вальекано».

«Фернандо Алонсо шарит», — гласит сообщение на личных страницах «Ростова» в социальных сетях.

На фото, опубликованном в соцсетях, представлен Алонсо за рулём машины «Астон Мартин» с лицом Виктора Онопко.

Напомним, в нынешнем сезоне Алонсо располагается на 16-й позиции в личном зачёте, набрав восемь очков.

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