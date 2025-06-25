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Карлос Сайнс-старший снялся с выборов на пост президента ФИА

Карлос Сайнс-старший снялся с выборов на пост президента ФИА
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62-летний испанский автогонщик, двукратный чемпион мира по ралли, четырёхкратный вице-чемпион мира и четырёхкратный победитель ралли «Дакар» Карлос Сайнс-старший заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов на пост президента ФИА.

«Всем привет! Это сообщение должно публично подтвердить, что я окончательно решил не баллотироваться на пост президента ФИА этого года. В последние месяцы я усердно работал, чтобы досконально разобраться в ситуации в ФИА, а также в требованиях и сложностях, связанных со столь важным проектом. После тщательного обдумывания я пришёл к выводу, что нынешние обстоятельства не являются идеальными для выдвижения моей кандидатуры.

Более того, я понял, что выдвижение моей кандидатуры подорвёт мою подготовку к «Дакару», и я бы этого не хотел. Это ослабит мою приверженность «Форду» и моей команде. Эти опасения побудили меня оставаться реалистом и пока воздержаться от участия в выборах. Несмотря на то что я покинул эту гонку, моя страсть служить лидером в мире автоспорта не изменилась, и я по-прежнему считаю, что организация нуждается в важных изменениях, и искренне надеюсь, что они произойдут в ближайшие годы», — гласит заявление Карлоса Сайнса-старшего.

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