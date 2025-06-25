Эксперт считает, что Норрис плохо справляется с давлением

Бывший гонщик Формулы-1, ныне эксперт Джолион Палмер высказался о пилоте «Макларена» Ландо Норрисе.

«Я считаю, что Норрис всегда был чрезвычайно быстрым пилотом. По квалификационному темпу он мало кому уступал, а также допускал мало ошибок за карьеру. В этом же году будто что-то изменилось, а именно: Норрис перед началом сезона считался фаворитом в борьбе за титул и получил лучшую машину в пелотоне.

Сейчас ему негде спрятаться, у него нет оправданий. Ты быстрый пилот в быстрой машине. Остальные смотрят на тебя как на фаворита. Сейчас я вижу такого Ландо, которого не видел раньше, — того, кто начал много ошибаться, оказавшись под давлением.

Ошибки, которые он допустил в Канаде, были связаны именно с давлением. И оплошность в столкновении с Пиастри была вызвана тем, что он сам создал на себе это давление», — сказал Палмер в эфире подкаста F1Nation.