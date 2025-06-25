Патрезе: на месте «Макларена» я бы сделал ставку на Пиастри

Бывший гонщик Формулы-1 Рикардо Патрезе считает, что «Макларену» стоит сделать ставку на одного пилота — Оскара Пиастри.

«На месте «Макларена» я бы сделал ставку на Пиастри. Думаю, психологически он сильнее Норриса, кроме того, сейчас у него больше очков. Зак Браун может принять подобное решение. Похожее было со мной в сезоне-1983. У нас с Нельсоном Пике было почти равное количество очков, но затем я попал в аварию в Имоле, а «Бребэму» нужно было бороться с «Рено» и с «Феррари».

В итоге в команде приняли такое решение. Отчасти и потому, что у нас был не очень надёжный мотор, а у «Феррари» и «Рено» было больше опыта работы с турбированными двигателями. И в команде решили, что если я попал в аварию, то им нужно сделать ставку на одного гонщика. И дали эту возможность Нельсону.

Тогда в команде решили, что я буду тестировать новые моторы и получать их на один этап раньше, чем Пике. И это было верное решение, потому что команда выиграла титул с Пике. Да, мной пожертвовали. Но, будучи профессиональным гонщиком, я принял это решение, потому что работал на команду», — приводит слова Патрезе Crash.