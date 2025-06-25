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Марко: Линдблад выступит в пятничной практике перед Гран-при Великобритании

Марко: Линдблад выступит в пятничной практике перед Гран-при Великобритании
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Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» Хельмут Марко подтвердил, что британский юниор команды Арвид Линдблад выступит в пятничной тренировке перед домашним этапом Формулы-1 — Гран-при Великобритании.

«Да, он выступит в пятничной практике перед Гран-при Великобритании. Линдблад очень силён и психологически устойчив. Его шведско-индийская смесь очень хорошо подойдёт Формуле-1.

Плюс мы готовимся на тот случай, если что-то случится с Максом Ферстаппеном в его ситуации с возможной дисквалификацией на гонку. Сейчас у нас два резервиста — Линдблад и Аюму Иваса, у которого обязанности в Формуле-1 пересекаются с выступлениями в Японии», — приводит слова Марко RacingNews365.

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