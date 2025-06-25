Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Собери сборную РПЛ Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Брэд Питт протестировал болид «Макларена» на трассе в Остине

Брэд Питт протестировал болид «Макларена» на трассе в Остине
Аудио-версия:
Комментарии

Голливудский актёр Брэд Питт в рамках промо-программы премьеры фильма «Формула-1» провёл тесты болида «Макларена» MCL60 на трассе в Остине. Об этом сообщила пресс-служба британской команды.

Помимо этого, Питт ранее посетил технологический центр «Макларена» в Уокинге для встречи с инженерами, подгонки сиденья и интенсивной сессии на симуляторе перед своим дебютом на трассе Формулы-1 в Остине.

Кинопроект про «Королевские гонки» американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис, выходит на большие экраны 27 июня 2025 года.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.

Материалы по теме
«Всегда можно раскритиковать. Но у нас в продюсерах Хэмилтон». Брэд Питт — о фильме «Ф-1»
«Всегда можно раскритиковать. Но у нас в продюсерах Хэмилтон». Брэд Питт — о фильме «Ф-1»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android