Брэд Питт протестировал болид «Макларена» на трассе в Остине

Голливудский актёр Брэд Питт в рамках промо-программы премьеры фильма «Формула-1» провёл тесты болида «Макларена» MCL60 на трассе в Остине. Об этом сообщила пресс-служба британской команды.

Помимо этого, Питт ранее посетил технологический центр «Макларена» в Уокинге для встречи с инженерами, подгонки сиденья и интенсивной сессии на симуляторе перед своим дебютом на трассе Формулы-1 в Остине.

Кинопроект про «Королевские гонки» американского режиссёра Джозефа Косински в жанре спортивной драмы, главные роли в котором играют Брэд Питт, Хавьер Бардем и Демсон Идрис, выходит на большие экраны 27 июня 2025 года.

Напомним, лента расскажет о вымышленной команде «Апекс», которая получает восходящую звезду Ф-1 Джошуа Пирса (Демсон Идрис). Понимая, что юному дарованию требуется опытный наставник, владелец команды (Хавьер Бардем) приглашает на роль напарника Пирса своего старого друга Сонни Хейса (Брэд Питт) — ветерана гонок, который выступал в Ф-1 в 1990-х.