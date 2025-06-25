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Ферстаппен рассказал, как отблагодарит за поддержку «оранжевую армию»

Ферстаппен рассказал, как отблагодарит за поддержку «оранжевую армию»
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Пилот «Ред Булл», четырёхкратный чемпион мира Макс Ферстаппен поделился ожиданиями от Гран-при Австрии.

«Мы возвращаемся в Европу, а гонка в Австрии всегда была особенной для нашей команды, так что на этой неделе нас ждёт масса событий. Всегда приятно почувствовать поддержку болельщиков и «оранжевой армии». Чтобы отблагодарить за это, я буду носить шлем специального дизайна и синие гоночные ботинки в Австрии, Бельгии и Нидерландах.

Сейчас мы хотим сохранить тот темп, что нашли в Канаде. Мы продолжаем работать над тонкой настройкой улучшений. На этой трассе интересно пилотировать. Круг очень короткий, но там есть возможности для обгонов. Рассчитываю, что мы сильно проведём квалификацию и сможем добиться результата», — приводит слова Ферстаппена пресс-служба команды.

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