Юки Цунода назвал главную задачу на Гран-при Австрии

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Австрии.

«Я с нетерпением жду возвращения в Европу для проведения нашей домашней гонки в Австрии. Выступление на трассе «Ред Булл Ринг» в качестве гонщика этой команды — это что-то особенное, потому что ты слышишь поддержку трибун каждый раз, когда выезжаешь из боксов.

На этой неделе нам нужно выступить стабильно и постараться выжать максимум из машины. Последние несколько недель выдались для меня сложными, так что я намерен постараться вернуться на более высокие позиции в квалификациях, на которых и должна быть команда. Суббота будет важнейшим днём. Мы с командой провели огромную работу, чтобы гарантированно преуспеть в квалификации и обеспечить борьбу за высокие позиции в гонке.

Я несколько раз доказывал, что могу прорываться сквозь пелотон, но теперь мне нужно стартовать выше, чтобы бороться за позиции, на которых я должен быть к финишу гонки», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.