Перес рассказал, обижался ли на него Ферстаппен из-за аварии в квалификации в Монако

Бывший гонщик «Ред Булл», Серхио Перес высказался о недопонимании с Максом Ферстаппеном из-за аварии мексиканца во время квалификации Гран-при Монако, из-за чего нидерландец не смог улучшить время.

«Я придержу эту историю для своей книги. Там я расскажу всё, но у Макса и правда были проблемы со случившимся тогда в Монако. Напрямую он об этом мне не говорил, держал это в себе. Он поднял эту тему только через шесть или восемь месяцев.

У Макса было своём мнение о произошедшем. Но мы всё смогли обсудить на Гран-при Азербаджана и вопрос был закрыт. Но, таков уж Макс. Он придерживает свое истинное мнение о ситуации, чтобы потом неожиданно выразить свою точку зрения, зачастую действиями на трассе», — приводит слова Переса RacingNews365.