Autosprint сообщил, при каких условиях «Феррари» может уволить Вассёра

Руководитель «Феррари» Фредерик Вассёр может покинуть свой пост, если результаты команды не станут лучше. Об этом сообщает Autosprint.

По информации источника, в случае, если команда не добьётся прогресса с точки зрения результатов, президент «Феррари» Джон Элканн может уволить Вассёра.

После десяти этапов чемпионата мира «Феррари» располагается на третьем месте в Кубке конструкторов, имея в своём активе 183 очка. Лидирует в Кубке конструкторов «Макларен», на счету которого 374 очка. От идущего вторым «Мерседеса» «Феррари» отстаёт на 16 очков.

Пока в нынешнем сезоне «Феррари» не выиграла ни одной гонки.