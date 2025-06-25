«Лучший гонщик, которого я когда-либо видел». Бергер высказался о Сенне

Бывший гонщик Формулы-1 Герхард Бергер поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с бразильцем Айртоном Сенной в составе «Макларена».

«Выступать с Айртоном было прекрасно и сложно одновременно. Когда я ушёл из «Феррари», я искал новый вызов, но я недооценил, насколько силен Айртон.

Иногда я обыгрывал его в квалификации или в гонке, но в целом он почти всегда был впереди меня. Айртон — лучший гонщик, которого я когда-либо видел», — приводит слова Герхарда Бергера La Gazetta dello Sport.

Бергер и Сенна были напарниками по «Макларену» на протяжении трёх сезонов — с 1990 по 1992 годы. Сенна погиб в 1994 году на Гран-при Сан-Марино.